Армия Израиля взяла штурмом базу ХАМАС

Израильская армия взяла штурмом базу ХАМАС в секторе Газа, на которой террористы отрабатывали подготовку теракта 7 октября.

На объекте в Хан-Юнисе были установлены макеты израильских военных баз, бронетехника и точки доступа к кибуцам, сообщили в ЦАХАЛ.

Солдаты израильской армии также обыскали офис Мохаммада Синвара, старшего командира вооружённого крыла ХАМАС, «Бригад Эсседина аль-Кассама». Его брат, Яхья Синвар, считается организатором нападения на Израиль 7 октября.

Во время рейда на объект в ЦАХАЛ установили, что комплекс был заминирован террористами ХАМАС, поэтому было проведено разминирование инженерными силами. Израильские солдаты также нейтрализовали засевших на базе боевиков с помощью снайперов, танкового огня и ударов с воздуха, заявили в армии.