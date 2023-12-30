Последнее обновление: 30.12.2023 15:22

В Беларуси с 1 января меняется система административного регулирования цен

В Беларуси с 1 января 2024 года будет изменена система регулирования цен, сообщила пресс-служба правительства РБ со ссылкой на постановление №713(4) от 29 декабря 2023 года.

Согласно документу вводятся ежемесячные пределы изменения отпускных цен производителей:

✔️в размере не более 0,3 процента к предыдущему месяцу на потребительские товары, регулируемые постановлением;
✔️в размере не более 3,5 процента к аналогичному месяцу прошлого года на овощи борщевого набора, огурцы, помидоры и яблоки, имеющие сезонный характер продаж

При повышении отпускных цен в рамках указанных пределов не требуется получать согласование государственного органа

Постановлением также вводится:

✔️уведомительный принцип установления цен на новые товары вместо действующего разрешительного механизма согласования таких цен;
✔️снижение предельных максимальных надбавок импортера до 15 процентов на товары некритического импорта, в достаточном количестве производимые в стране;
✔️предельный размер оптовой скидки производителя на уровне не более 15 процентов;
✔️ограничение предельного совокупного размера стимулирующих выплат, осуществляемых производителем (поставщиком) в адрес торговых организаций;
✔️предоставление возможности торговым организациям напрямую оказывать рекламные услуги поставщикам товаров.

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