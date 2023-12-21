В Беларуси ограничат добавленную стоимость товаров при поставках на внутренний рынок

В Беларуси будет введен процентный порог, в пределах которого можно будет устанавливать цены на товары при их поставках на внутренний рынок, что позволит избежать согласования цен с органами власти.

"… будет выстроена система, минимально связанная с согласованием цен с кем-то. Будет определен процентный порог, в рамках которого любое предприятие может устанавливать цены на внутренний потребительский рынок. Это не касается промежуточных, инвестиционных товаров. И это точно не касается экспорта. На экспорт можете отправлять с какой угодно ценой и там компенсировать недополученную прибыль на внутреннем рынке. Мы, в принципе, готовы к такой системе, и она будет с 1 января реализована», - заявил сегодня первый вице-премьер Николай Снопков на совещании у Лукашенко.

"Внутренний рынок - это святое. Есть разные доходы у граждан Беларуси и граждан тех стран, куда на экспорт отправляют нашу продукцию. Есть разная социальная нагрузка. Поэтому на внутренний рынок нужно поставлять по тем справедливым ценам…», - считает он.

"Изначально это было на самом деле даже методологически сложно. Но изначально требование было к нам о том, чтобы работала система. Экономические законы есть и будут, и их игнорировать нельзя. Это чревато", - добавил первый вице-премьер.

Он также отметил, что сохранятся ограничения по торговым надбавкам для торговых сетей.

"Безусловно. Других вариантов нет. Опыт и практика 2023 года показывают, что мы нашли этот баланс между справедливым формированием цены в сетях и неубыточностью сетей", - утверждает Снопков.