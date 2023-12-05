Совмин Беларуси «навсегда» продлил регулирование цен на стройматериалы

Совмин Беларуси продлил регулирование цен на строительные материалы, следует из постановления №857 от 1 декабря 2023 года.

Регулирование цен на стройматериалы было введено 6 июля 2022 года "в целях стабилизации ценовой ситуации в строительной отрасли" и изначально действовало до 1 января 2023 года. В декабре 2022 года регулирование было продлено до 1 января 2024 года.

Новым постановлением госрегулирование введено навсегда.

«слова «и действует до 1 января 2024 г.» исключить», - говорится в документе.

Кроме того, расширен перечень строительных материалов, в отношении которых действует регулирование цен.