МАРТ РБ опубликовал разъяснения к новым правилам ценообразования

Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси опубликовало разъяснения к новым правилам ценообразования, утвержденных постановлением Совмина РБ №713(4) от 29 декабря 2023 года.

Из разъяснений следует, что на остатки потребительских товаров, ценовое регулирование на которые впервые устанавливается постановлением № 713(4), цены должны быть приведены в соответствие с документом в течение 10 рабочих дней, то есть до 17 января 2024 года.

На иные остатки потребительских товаров цены должны быть приведены в соответствие с новыми правилами в течение 5 рабочих дней, то есть до 10 января 2024 года.

«Согласование (предоставление) оптовой скидки с 1 января 2024 г. осуществляется с учетом ее предельного ограничения в размере 15%», - сказано в документе.

Согласно разъяснениям, не требуется согласование отпускных цен производителями потребительских товаров в случае ежемесячного повышения отпускных цен не более чем на 0,3 процента к максимальной отпускной цене реализации этого потребительского товара в предыдущем месяце или к последней отпускной цене его реализации.

«В случаях неповышения отпускной цены в предыдущем месяце (периоде) либо ее повышения менее чем на 0,3 процента допускается повышение отпускной цены с учетом допустимого повышения за предыдущий месяц (период). Одновременно обращаем особое внимание, что не допускается повышение отпускной цены на будущий период, например, в январе 2024 г. за 6 месяцев на 1,81 процента», - сказано в разъяснениях.

По товарам, находящимся на складе импортера и не переданным до 1 января 2024 г. на реализацию в розничный торговый объект, надбавки импортера до 9 января 2024 г. включительно должны быть приведены в соответствие с постановлением №713(4). По товарам, переданным на реализацию в розничный торговый объект и по которым имеется документальное подтверждение такой передачи до 1 января 2024 г., розничные цены формируются к цене импортера, установленной на момент передачи товара в розничный торговый объект.