Последнее обновление: 28.10.2023 10:24

МАРТ РБ разрешил включать в цену товара услуги сторонних организаций по доставке

Министерство антимонопольного регулирования и торговли РБ внесло поправки в Инструкцию о порядке установления и применения регулируемых цен (тарифов), которые позволяют субъектам торговли включать в цену товара услуги сторонних организацией по доставке товаров.

«…дополнить словами «, а также расходы на оплату услуг сторонних организаций, индивидуальных предпринимателей по доставке товаров», - говорится в документе.

«К расходам на оплату услуг сторонних организаций, индивидуальных предпринимателей по доставке товаров, входящих с производителями, импортерами, субъектами торговли в одну группу лиц, могут относиться расходы, непосредственно связанные с доставкой товаров: заработная плата (с отчислениями на социальные нужды) работников, осуществляющих (обеспечивающих) доставку товаров, расходы на приобретение горюче-смазочных материалов, расходы на электрическую энергию, используемую для зарядки электромобилей, амортизационные отчисления стоимости транспортных средств, расходы на техническое обслуживание транспортных средств, расходы на обязательное страхование транспортных средств, транспортный налог, расходы на аренду (лизинг) транспортных средств, расходы на оплату за проезд по платным дорогам», - также сказано в сообщении.

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