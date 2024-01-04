Беларусь ввела регулирование цен на импорт для сельхозпроизводителей

Белорусские власти ввели регулирование цен на импортные товары, предназначенные для продажи сельхозпроизводителям.

"Установить предельные максимальные надбавки импортеров и предельные максимальные оптовые надбавки к отпускной цене … на предназначенные для реализации субъектам, осуществляющим деятельность в области агропромышленного производства, [товары]», - говорится в постановлении Совмина РБ №985 от 29 декабря 2023 года.

Регулирование цен вводит на импортные транспортные средства, машины и оборудование, запасные части, узлы и агрегаты, средства защиты растений; кормовые добавки, ветеринарные препараты для животноводства, семена сельскохозяйственных растений, шрот на кормовые цели или для производства комбикормов.

Размер максимальной надбавки импортера установлен на уровне 25%, предельной максимальной оптовой надбавки - 20%.

"Размер взимаемой оптовой надбавки не должен превышать размера предельной максимальной оптовой надбавки независимо от количества юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, участвующих в реализации товаров", - сказано в постановлении.