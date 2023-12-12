Зеленский в США провел встречу с руководителями военно-промышленных компаний

Президент Украины Владимир Зеленский в рамках своего визита в США встретился с главами военно-промышленных компаний.

Как сообщает пресс-служба президента Украины, на встрече, которая прошла в Украинском доме в Вашингтоне, присутствовали, в частности, руководители BAE Systems — британского гиганта военной промышленности, который работает и в США, американских концернов Boeing, Northrop Grumman, Lockheed Martin, General Dynamics и других компаний.

Зеленский сказал на встрече, что Украина готова и будет производить больше боеприпасов и военной техники, но ей нужна помощь мощных западных компаний, с которыми можно было бы наладить совместное производство снарядов, артиллерии, систем ПВО и ракетных систем.

Кроме того, как сообщает пресс-служба, Зеленский рассказал об идее Украины создать на ее территории оборонный хаб. Для этого, как уверял президент, Украина готова очень быстро принять все необходимые решения, упростить бюрократические процедуры и обеспечить будущие предприятия заказами.

В понедельник Зеленский также провел встречу с главами Международного валютного фонда и Всемирного банка.

Как сообщает агентство Reuters, встреча Зеленского с главой МВФ Кристалиной Георгиевой продолжалась почти час.

Перед этим МВФ одобрил выделение Украине нового транша размером в 900 млн долларов в рамках четырехлетней кредитной программы на 15,6 млрд долларов.

Таким образом, общий объем средств, выделенных МВФ Украине в этом году, достиг 4,5 млрд долларов.

После встречи с президентом Всемирного банка Аджаем Бангой аппарат Зеленского сообщил в телеграм-канале, что президент Украины обсуждал с ним способы укрепления украинской финансовой системы, а также «механизмы использования замороженных российских активов в пользу Украины».