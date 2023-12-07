США предоставят Украине технологии для производства гибридных систем ПВО

Украина и США подписали заявление о намерениях по совместному производству и обмену технической информацией, которая будет направлена на удовлетворение насущных оперативных потребностей ВСУ, в том числе в сфере систем противовоздушной обороны, ремонта и технического обслуживания, а также производства критически важных боеприпасов.

В частности, Пентагон предоставил Украине технологические данные для начала производства гибридных систем ПВО FrankenSAM. Это позволит модернизировать имеющиеся в Украине системы противовоздушной обороны, в том числе и советского производства, и их интеграцию с определенными западными боеприпасами, говорится в заявлении Белого дома по итогам первого дня Конференции по вопросам оборонно-промышленной базы Украины

"Параллельное производство этих систем в Украине и в США даст возможность быстрее осуществлять их развертывание и позволит Украине вносить серьезный вклад в поддержку ее систем противовоздушной обороны", – отметили в Белом доме.

Кроме того, Белый дом объявил о формировании межведомственной группы, которая состоит из представителей Госдепа Пентагона и Министерства торговли США. Эта группа будет поддерживать украинских партнеров относительно потенциальных операций и экспортных требований для оборонной промышленности Украины.

Конференция собрала около 350 американских, украинских и европейских представителей промышленности и правительства, чтобы сосредоточиться на значительном увеличении производства вооружений для поддержки борьбы Украины против российской агрессии.