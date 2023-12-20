Последнее обновление: 20.12.2023 13:32

Сенат США рассмотрит возобновление помощи Украине не раньше начала 2024 года

Руководство американского Сената сообщило, что следующее голосование по вопросу о выделении Украине нового пакета военной помощи может состояться не ранее начала 2024 года.

До этого времени представители Демократической и Республиканской партии продолжат переговоры, чтобы разблокировать одобрение помощи, говорят члены Конгресса.

Главным вопросом остается требование республиканцев более жестко относиться к нелегальным мигрантам и укрепить защиту южных границ США, передает BBC.

«В течение декабрьских и январских каникул наши переговорщики будут проводить очень тщательную работу, и наша цель — что-то сделать сразу после нашего возвращения», — сказал журналистам лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер.

Один из руководителей республиканской фракции в Сенате Джон Тун подтвердил, что сделка не будет достигнута до начала 2024 года. «Демократы дотянули до момента, когда достичь какого-либо существенного договора по вопросам пограничной безопасности до Рождества стало невозможно», — сказал Тун.

В понедельник Белый дом заявил, что к концу года у США закончатся деньги для отправки Украине новой военной помощи.

Администрация президента США Джо Байдена просит Конгресс направить на военную помощь Киеву еще 61 млрд долларов.

Даже если Сенат США, где большинство принадлежит демократам, согласится на отправку нового пакета, пока неясно, поддержит ли его Палата представителей, которую контролирует Республиканская партия. Некоторые представители последней возражают против выделения денег Киеву.

Кроме того, как отмечает Reuters, в январе в американской политике ожидается несколько других важных событий, в частности, начало процесса выдвижения кандидатов в президенты от Республиканской партии в штатах и очередной дедлайн для одобрения бюджета.

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