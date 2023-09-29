Последнее обновление: 29.09.2023 11:12

Палата представителей США одобрила выделение Украине $300 млн

Палата представителей Конгресса США поздно вечером в четверг проголосовала за выделение Украине 300 миллионов долларов на поддержку Украины, сообщает Politico.

Эти средства были исключены из проекта оборонного бюджета США и за их принятие голосовали отдельно. Кроме того, в Палате представителей был принят законопроект о расходах на оборону на сумму на сумму 826 миллиардов долларов.

Хотя оба проекта были одобрены, демократы опасаются, что выделение помощи Украине в отдельный законопроект будет представлен российской пропагандой как отказ от Украины.

"Россияне хорошо разбираются в пропаганде. Это будет выглядеть как отказ Америки от своих обязательств по Украине", – сказал член комитета Палаты представителей по вопросам вооруженных сил, демократ Адам Смит.

Накануне стало известно, что республиканцы в Палате представителей США решили изъять 300 миллионов долларов помощи Украине из законопроекта об оборонных расходах и проголосовать за них отдельно, несмотря на обещания спикера Кевина Маккарти этого не делать.

300 миллионов долларов, о которых идет речь, не связаны с дополнительным финансированием в размере 24 миллиардов долларов для Украины и связанными расходами, которое Белый дом запросил в августе – и которое так же вызвало сопротивление ультраправых республиканцев.

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