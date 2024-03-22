США предложили G7 механизм для привлечения $50 млрд для Украины с помощью росактивов

США предложили своим союзникам по G7 создать специальную компанию для выпуска облигаций на сумму не менее 50 миллиардов долларов, обеспеченных доходами от замороженных российских суверенных активов, и использовать полученные средства на поддержку Украины.

Предложение предусматривает объединение 280 млрд долларов активов российского центрального банка, которые были обездвижены странами G7 и Европейским Союзом, в предприятие специального назначения, доходы от которого обеспечат так называемые "облигации свободы", пишет Bloomberg.

Более двух третей замороженных активов России заблокированы в ЕС, где они приносят около 3,6 миллиарда долларов чистой прибыли в год. Поступления от потенциального размещения облигаций почти равнялись бы 60 миллиардам долларов американской помощи, которые все еще застряли в Конгрессе.

По словам одного из участников, дискуссии находятся на ранней стадии и продолжаются. Некоторые страны G7, включая Германию и Францию, выразили предостережения относительно новой идеи, сказал другой собеседник.

По словам собеседника, эти усилия могут принести гораздо больше, чем 50 миллиардов долларов. Некоторые страны ЕС, в частности Эстония, призвали союзников быть смелее и арестовать эти активы.

Ранее G7 заявляла, что активы будут оставаться замороженными до тех пор, пока Россия не согласится выплатить Украине компенсацию за нанесенный ущерб.

Аргумент США заключается в том, что необходимо разработать вариант, который бы максимизировал доход от замороженных активов и предусмотрел бы стоимость неожиданных прибылей, чтобы быстрее предоставить Украине большую поддержку.