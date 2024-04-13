Последнее обновление: 13.04.2024 11:12

Трамп «одобрил» финансовую помощь Украине, но в форме займа

Бывший президент США Дональд Трамп после встречи со спикером Палаты представителей Майком Джонсоном дал понять, что не возражает против одобрения помощи Украине, но в виде займа.

Выйдя для комментариев вместе с Джонсоном на своей вилле Мар-а-Лаго, Трамп заявил, что они "думают о том, чтобы сделать это в виде займа, а не просто подарка", сообщает The Hill.

"Сейчас мы продолжаем раздавать подарки на миллиарды и миллиарды долларов, и мы исследуем этот вопрос. Но для меня гораздо важнее, что Европа должна активнее участвовать и давать деньги. Они должны давать что-то соразмерное. Если этого не будет происходить, мне будет очень жаль, потому что их это касается гораздо больше, чем нас", – прокомментировал Дональд Трамп.

Напомним, в пятницу спикер Палаты представителей Майк Джонсон обсуждал с официальными лицами Белого дома проект по помощи Украине и Израилю, который будет отличаться от предложенного Сенатом 95-миллиардного пакета поддержки и будет включать несколько требований республиканцев, а после того поехал к Трампу.

Ранее по теме


<Март 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
26272829123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567
Апрель 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
25262728293031
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293012345
Россия, СНГ
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование