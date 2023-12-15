ЕС согласовал 12-й пакет санкций против России

Европейский союз в четверг, 14 декабря, согласовал 12-й пакет санкций против России, говорится в документах по итогам первого дня саммита ЕС.

"Европейский Совет приветствует принятие 12-го пакета санкций", - говорится в документе.

Юридическое одобрение санкций происходит на уровне Совета министров ЕС, но тот может принимать или нет предварительно согласованное решение на полях саммита.

Как сообщает Reuters текст санкционного решения был согласован в начале этой недели, Австрия не давала своего окончательного одобрения до позднего вечера четверга. Недовольство Австрии вызвал тот факт, что Украина внесла австрийский Raiffeisen Bank International в перечень международных спонсоров войны.

Сейчас Raiffeisen является одним из важнейших финансовых каналов, в котором российские бизнесы осуществляют операции в долларах и евро. Благодаря этому банк получает огромные доходы, за счет которых затем финансирует бюджет РФ своими налогами.