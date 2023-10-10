ЕС продлил на три года санкции против РФ из-за использования химического оружия

Совет Европейского Союза в понедельник продлил режим санкций против распространения и применения химического оружия еще на три года, до 16 октября 2026 года, а также действующие ограничительные меры в отношении физических и юридических лиц на год до 16 октября 2024 года, говорится в сообщении Совета ЕС.

Санкции Евросоюза по запрету химоружия сейчас применяются к 25 физическим и трем юридическим лицам и предусматривают замораживание активов, запрет транзакций с подсанкционными лицами для граждан ЕС и запрет въезда и транзита через ЕС.

Режим санкций имеет целью способствовать усилиям ЕС по противодействию распространению и использованию химического оружия, а также поддержать Конвенцию о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении.

В рамках санкционного режима против распространения и применения химического оружия Европейский Союз ввел два блока санкций.

Первый касается 15 физических и двух юридических лиц из России и Сирии, в частности Центр научных исследований в Дамаске, который является ключевым в разработке химоружия в Сирии, а также российский Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии, который стоит за разработкой нервного агента "Новичок".

Второй блок касается десяти физических и одного юридического лица, связанных с отравлением критика Кремля Алексея Навального "Новичком" в августе 2020 года, а также с производством систем доставки химического оружия в Сирии.