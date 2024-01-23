Главы МИД стран ЕС поддержали план введения налога на прибыль от замороженных активов РФ

В Евросоюзе отмечают прогресс в реализации плана по введению налога на прибыль от замороженных активов РФ, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

"ЕС двигается вперед с планом ввести налог на непредвиденную прибыль от замороженных активов российского Центрального банка, не прибегая при том к прямому изъятию блокированных средств", - информирует агентство.

По словам его собеседников, накануне главы МИД стран ЕС выразили политическую поддержку идее ввести такое налогообложение. Ожидается, что постпреды союза обсудят этот вопрос позднее на неделе.

Группа стран, в том числе Германия, дали четко понять, что выступают против конфискации самих российских активов, передает Интерфакс.

Отмечается, что при этом даже процесс по согласованию налогообложения продвигался медленно, поскольку несколько государств-членов ЕС и Европейский центральный банк обеспокоены потенциальным влиянием такого решения на стабильность евро.

По данным СМИ, более 200 млрд евро заблокированных активов России находятся в ЕС, причем значительная часть - в Бельгии у международного депозитария Euroclear.

В октябре 2023 года власти Бельгии объявили, что создадут фонд для Украины в 1,7 млрд евро за счет налогообложения доходов активов РФ. ЕС в марте 2022 года принял решение заморозить российские активы в странах Евросоюза.