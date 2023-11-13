Боррель: 12-ый пакет санкций ЕС против России может быть представлен в среду

Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель допустил, что новый, двенадцатый пакет санкций против России может быть согласован и представлен уже на этой неделе.

Об этом Боррель сказал, выступая после заседания Совета ЕС по иностранным делам в понедельник в Брюсселе.

Топ-дипломат Евросоюза напомнил, что в 12-й пакет санкций войдут "дополнительные имена, больше запретов, в частности в отношении бриллиантов, действия для усиления потолка цен на нефть для уменьшения доходов России от ее продажи – не нам, а другим, борьба с обходом санкций".

"Мы финализируем последние детали этого пакета. Он будет составлен решением Совета, который одобрит соответствующие решения, и регламентом Совета, который будет содержать указания для государств-членов, как эти решения воплощать", – пояснил Боррель процедуру.

"Этот регламент Совета может быть одобрен в среду по совместному предложению, которое я и Европейская комиссия подадим в Совет", – добавил он.

По данным Bloomberg, предложения 12-го пакета санкций ЕС предусматривают ограничения на торговлю товарами совокупной стоимостью около 5 миллиардов евро.

В новом пакете могут присутствовать более 100 физических и четыре десятка юридических лиц. Обсуждают также запрет трудоустройства россиян на работу в так называемые "чувствительные" сектора и репатриации российских активов в ЕС.