Совет ЕЭК определил квоты на беспошлинный ввоз курятины в РФ и Беларусь на 2024 год

Совет ЕЭК определил квоты на беспошлинный ввоз в Беларусь и Россию замороженного мяса домашних кур для использования в производстве мясной продукции.

"Совет Евразийской экономической комиссии принял решение предоставить тарифную льготу в виде освобождения от уплаты ввозной таможенной пошлины в отношении замороженного мяса домашних кур, предназначенного для использования в производстве мясной продукции. Льгота будет предоставляться в 2024 году для объема поставок до 10,9 тыс. тонн для Республики Беларусь и до 140 тыс. тонн для Российской Федерации", - сказано в сообщении ЕЭК.

Министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев признал, что на внутреннем рынке ЕАЭС в настоящее время сохраняется неудовлетворенный спрос, несмотря на рост объемов производства и переработки мясного сырья. По его словам, сбалансировать внутренний рынок куриного мяса и обеспечить рост предложения в краткосрочной перспективе позволит стимулирование импорта, на которое и направлена вводимая мера.

"Мера носит временный характер. Параллельно правительствами стран ЕАЭС будут осуществляться шаги по наращиванию внутреннего производства курятины", - подчеркнул министр.