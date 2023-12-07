Физлица в Беларуси в ноябре выступили чистым покупателем иностранной валюты

Население Беларуси в ноябре 2023 года снова выступило чистым покупателем иностранной валюты на сумму $57,6 млн, говорится в отчете Нацбанка РБ.

Покупка иностранной валюты населением Беларуси в ноябре 2023 года составила $933,0 млн. и выросла на $15,8 млн, или на 1,72% по сравнению с октябрем. В том числе покупка наличной валюты составила $581,4 млн и снизилась к октябрю на $8,8 млн, или на 1,49%. Покупка безналичной валюты составила $351,6 млн. и выросла на $24,6 млн, или на 7,51%.

С начала года население Беларуси купило $8798,7 млн, в том числе $5441,4 млн. наличной валюты и $3357,2 млн. безналичной.

Продажа иностранной валюты населением Беларуси в ноябре 2023 года составила $875,4 млн. и снизилась на $25,7 млн, или на 2,85% по сравнению с октябрем. Продажа наличной валюты составила $690,5 млн. и снизилась к октябрю на $22,3 млн, или на 3,13%. Продажа безналичной валюты составила $184,9 млн. и снизилась на $3,3 млн, или на 1,77%.

С начала года население Беларуси продало $9224,5 млн, в том числе $7201,2 млн наличной валюты и $2023,3 млн. безналичной.

В ноябре на наличном сегменте валютного рынка сложилась чистая продажа валюты населением в объеме $109,2 млн, на безналичном – чистая покупка в объеме $166,8 млн.

За 11 месяцев 2023 года чистая продажа населением наличной валюты составила $1759,8 млн, при этом чистая покупка безналичной валюты выросла до $1334,0 млн.