Последнее обновление: 12.12.2023 13:14

Белорусский рубль укрепляется к доллару на открытии торгов на БВФБ

На открытии торгов на БВФБ 12 декабря 2023 года белорусский рубль укрепляется к доллару и юаню, свидетельствуют данные торговой площадки.

Курс доллара снижается на 1,71 копейки или 0,54%, до 3,1747 рубля при объеме торгов $0,7млн.

Данные по курсу евро отсутствуют.

Курс российского рубля растет на 0,9 копейки или 0,26%, до 3,5087 рубля за 100 российских рублей при объеме торгов 362 млн. российских рублей.

Курс китайского юаня снижается на 1,1 копейки или 0,25% до 4,4200 рубля за 10 юаней при объеме торгов 16 млн. юаней.

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