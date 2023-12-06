Последнее обновление: 06.12.2023 17:07

Белорусский рубль продолжает активно снижаться к доллару на открытии торгов на БВФБ

На открытии торгов на БВФБ 6 декабря 2023 года белорусский рубль снижается к доллару и юаню, свидетельствуют данные торговой площадки.

Курс доллара растет на 3,48 копейки или 1,09%, до 3,2220 рубля при объеме торгов $1,6млн.

Данные по курсу евро отсутствуют.

Курс российского рубля снижается на 1,51 копейки или 0,43%, до 3,4700 рубля за 100 российских рублей при объеме торгов 229,8 млн. российских рублей.

Курс китайского юаня растет на 3,54 копейки или 0,79% до 4,4945 рубля за 10 юаней при объеме торгов 1,7 млн. юаней.

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