Последнее обновление: 12.09.2023 15:29

Белорусская компания оштрафована на 250 тыс. рублей за превышение оптовой надбавки

Белорусские власти в лице МАРТ РБ оштрафовали ООО «Кампари» за превышение установленного законодательством предельного размера оптовой надбавки при реализации медицинских масок.

«…выявлено, что ООО «Кампари» в период с 25 ноября 2020 г. по 22 марта 2023 г. допущено превышение установленных оптовых надбавок на медицинские маски производства ООО «Маска» (Российская Федерация)», - говорится в сообщении ведомства.

«Таким образом, юридическое лицо должно уплатить штраф в размере более 250 тыс. бел. руб. (двукратный размер разницы между фактической выручкой, полученной от реализации медицинских масок, и расчетной величиной выручки от реализации этих масок по ценам, установленным в соответствии с законодательством), а виновное должностное лицо – 10 базовых величин», - поясняет МАРТ РБ.

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