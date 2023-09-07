В Беларуси введено госрегулирование цен на диетпитание в больницах

Белорусские власти вводят государственное регулирование цен на продукцию, предназначенную для диетического питания в учреждениях здравоохранения, следует из постановления МАРТ РБ №51 от 23 августа 2023 года.

«Розничная цена на продукцию, предназначенную для диетического питания, устанавливается исходя из цены на товары, используемые в качестве сырья для производства продукции, предназначенной для диетического питания, и наценки в размере, не превышающем 40 процентов», - говорится в документе.

«Предельная максимальная торговая надбавка (с учетом оптовой надбавки) к отпускным ценам на товары, в том числе используемые в качестве сырья для производства продукции, предназначенной для диетического питания, устанавливается в размере 20 процентов», - сказано в постановлении.

При этом, розничные цены на покупные продовольственные товары, не подвергающиеся кулинарной обработке, формируются без применения наценок. Также, торговые надбавки и наценки не применяются при использовании питьевой бутилированной воды для приготовления напитков.

Постановление МАРТ вступает в силу с 15 сентября 2023 года.