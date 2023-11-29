Госдеп: Путин не пойдет на перемирие в Украине до выборов в США

В Вашингтоне убеждены, что Путин не пойдет на перемирие в Украине до президентских выборов в США, которые состоятся в ноябре 2024 года.

Об этом в комментарии Reuters заявил неназванный чиновник Госдепа США.

"Я ожидаю, что Путин не пойдет на мир или содержательный мир до того, как увидит результат наших выборов", – сказал представитель Госдепа.

На вопрос, высказывал ли он личное мнение или позицию правительства США, чиновник сказал, что это "широко распространенное мнение".

"Именно в этом контексте союзники выразили решительную поддержку Украине", – добавил он.