Последнее обновление: 29.11.2023 13:24

Госдеп: Путин не пойдет на перемирие в Украине до выборов в США

В Вашингтоне убеждены, что Путин не пойдет на перемирие в Украине до президентских выборов в США, которые состоятся в ноябре 2024 года.

Об этом в комментарии Reuters заявил неназванный чиновник Госдепа США.

"Я ожидаю, что Путин не пойдет на мир или содержательный мир до того, как увидит результат наших выборов", – сказал представитель Госдепа.

На вопрос, высказывал ли он личное мнение или позицию правительства США, чиновник сказал, что это "широко распространенное мнение".

"Именно в этом контексте союзники выразили решительную поддержку Украине", – добавил он.

Ранее по теме


<Октябрь 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Ноябрь 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930123
45678910
Россия, СНГ
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование