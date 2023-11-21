Последнее обновление: 21.11.2023 16:22

Воздушные силы Украины минувшей ночью уничтожили 10 запущенных РФ дронов

Российские военные минувшей ночью выпустили по территории Украины 11 дронов-камикадзе типа "Шахед" и 5 ракет двух типов, сообщил Генштаб ВС Украины.

"Сегодня ночью российские оккупанты нанесли очередной удар по Украине, применив 4 зенитные управляемые ракеты С-300, крылатую ракету "Искандер-К" и 11 ударных БПЛА типа Shahed-136/131", - говорится в сообщении.

Как отмечается, силы и средства противовоздушной обороны уничтожили крылатую ракету "Искандер-К" и 10 ударных беспилотников.

В результате удара разрушения и повреждения получили Центральная городская больница в городе Селидово Донецкой области, здание шахты "Котляровская" и другая гражданская инфраструктура.

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