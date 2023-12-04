Последнее обновление: 04.12.2023 17:45

Разведка Британии обнародовала новую оценку потерь России в войне

Разведывательное сообщество Минобороны Великобритании обнародовало новую оценку потерь российской стороны в войне в Украине.

В период с 24 февраля 2022 года по ноябрь 2023 года, согласно сообщению, официальные силы Минобороны России, вероятно, понесли потери от 180 тысяч до 240 тысяч человек ранеными и около 50 тысяч убитыми.

Наемники группы Вагнера, вероятно, понесли потери в 40 тысяч ранеными и 20 тысяч убитыми.

Таким образом, в целом российская сторона, вероятно, понесла потери от 220 тысяч до 280 тысяч ранеными и около 70 тысяч убитыми, отметили британские аналитики. А общие потери российских бойцов составляют от 290 тысяч до 350 тысяч человек. Медиана этого диапазона составляет 320 тысяч общих потерь российской стороны.

Как отметили британские аналитики, даже среди российских официальных лиц, вероятно, существует низкий уровень понимания общих цифр потерь из-за долговременной культуры нечестной отчетности в вооруженных силах.

По состоянию на 4 декабря Генштаб ВСУ оценивает общие боевые потери россиян около 332 810 человек.

В середине ноября издание The Guardian привело оценку западных чиновников, по которой общие потери российских военных с начала полномасштабного вторжения России в Украину оценивают в 300-400 тысяч.

К числу потерь россиян в Украине западные чиновники отнесли убитых и раненых, не уточнив, какую долю составляют именно безвозвратные потери.

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