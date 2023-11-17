Воздушные Силы ночью уничтожили 9 запущенных РФ "шахедов"

Воздушные силы Украины отчитались о результатах отражения очередного ночного налета «шахедов»: ПВО и истребители сбили девять из десяти запущенных Россией беспилотников-камикадзе.

«В результате боевой работы девять вражеских ударных БПЛА уничтожены в пределах Николаевской, Одесской, Житомирской и Хмельницкой областей», — говорится в сообщении Воздушных сил ВСУ.

Куда попал один не сбитый «шахед», ВС не сообщают. Представитель властей Хмельницкой области на западе Украины, куда долетела группа «шахедов», ранее написал в соцсетях, что у них, по предварительной информации, пострадавших и повреждений инфраструктуры нет.

Также сообщается, что военные РФ применили несколько зенитных управляемых ракет С-300 на Донецком направлении. Предварительно без потерь.