Последнее обновление: 29.11.2023 13:24

Беларусь ратифицировала меморандум о вступлении в ШОС

Лукашенко подписал закон о ратификации меморандума об обязательствах Беларуси в целях получения членства в Шанхайской организации сотрудничества.

"Ратифицировать Меморандум об обязательствах Республики Беларусь в целях получения статуса государства - члена Шанхайской организации сотрудничества, подписанный в городе Нью-Дели 4 июля 2023 года. Совету министров Республики Беларусь принять меры, необходимые для оформления участия Республики Беларусь в Меморандуме", - говорится в законе.

Беларусь обязуется присоединиться к хартии, Шанхайской конвенции о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом и протоколам к ним не позднее 1 декабря 2023 года.

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