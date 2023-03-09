Последнее обновление: 09.03.2023 15:38

Лукашенко обещает к июню выполнить процедуры для ШОС

Лукашенко на встрече с генеральным секретарем ШОС Чжан Мином пообещал уже к июню выполнить все процедуры, необходимые для вступления в организацию.

"Для того чтобы юридически стать полноправным членом организации, в Беларуси должны быть произведены определенные юридические процедуры. Мы должны присоединиться к тем решениям, которые были приняты ранее в ШОС. Мы поставили перед собой амбициозную цель - пройти этот путь в течение этого года до саммита в Дели… мы однозначно сможем по срокам уложиться до июня», - заявил Лукашенко.

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