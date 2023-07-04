Беларусь сможет стать членом ШОС в 2024 году

Процесс присоединения Беларуси к ШОС в качестве полноценного члена завершится к следующему саммиту объединения, который пройдет в 2024 году.

Об этом сообщил во вторник первый замминистра иностранных дел Индии Винай Кватра на брифинге по итогам саммита Совета глав государств - членов ШОС, который прошел в виртуальном формате, передает ТАСС.

"Процесс присоединения Беларуси к ШОС завершится к следующему саммиту ШОС в 2024 году", - сказал Кватра.

"На данный момент 14 стран являются партнерами по диалогу ШОС. Есть также три страны-наблюдателя. Как мы понимаем, на данный момент больше нет ожидающих рассмотрения заявок с просьбой стать участником ШОС", - добавил первый замглавы индийского МИД.