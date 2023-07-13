В Беларуси принят закон о присоединении к договорам в рамках ШОС

В Беларуси принят закон, согласно которому республика присоединится к международным договорам в рамках Шанхайской организации сотрудничества для получения статуса члена этой организации.

В частности, Беларуси предстоит присоединиться к:

Хартии Шанхайской организации сотрудничества, подписанной в г. Санкт Петербурге 7 июня 2002 года, с поправками от 5 сентября 2003 года и от 15 июня 2006 года;

Шанхайской конвенции о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом, подписанной в г. Шанхае 15 июня 2001 года, с поправкой от 5 сентября 2003 года;

Соглашению между государствами – членами Шанхайской организации сотрудничества о Региональной антитеррористической структуре, подписанному в г. Санкт-Петербурге 7 июня 2002 года, с поправками от 5 сентября 2003 года и от 16 августа 2007 года;

Соглашению об обеспечении защиты секретной информации в рамках Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества, подписанному в г. Ташкенте 17 июня 2004 года, со следующим заявлением в отношении статьи 5 указанного Соглашения: «В Республике Беларусь степени секретности секретной информации, которой могут обмениваться компетентные органы в рамках настоящего Соглашения, и соответствующие этим степеням грифы секретности для ее носителей – «Совершенно секретно», «Секретно».»;

Конвенции о привилегиях и иммунитетах Шанхайской организации сотрудничества, подписанной в г. Ташкенте 17 июня 2004 года;

Соглашению между государствами – членами Шанхайской организации сотрудничества о сотрудничестве в борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подписанному в г. Ташкенте 17 июня 2004 года;

Соглашению о банке данных Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества, подписанному в г. Ташкенте 17 июня 2004 года;

Соглашению о сотрудничестве в области выявления и перекрытия каналов проникновения на территории государств – членов Шанхайской организации сотрудничества лиц, причастных к террористической, сепаратистской и экстремистской деятельности, подписанному в г. Шанхае 15 июня 2006 года;

Соглашению о порядке организации и проведения совместных антитеррористических мероприятий на территориях государств – членов Шанхайской организации сотрудничества, подписанному в г. Шанхае 15 июня 2006 года;

Соглашению о порядке организации и проведения совместных антитеррористических учений государствами – членами Шанхайской организации сотрудничества, подписанному в г. Душанбе 28 августа 2008 года;

Соглашению между правительствами государств – членов Шанхайской организации сотрудничества о сотрудничестве в области обеспечения международной информационной безопасности, подписанному в г. Екатеринбурге 16 июня 2009 года;

Соглашению о подготовке кадров для антитеррористических формирований государств – членов Шанхайской организации сотрудничества, подписанному в г. Екатеринбурге 16 июня 2009 года;

Конвенции Шанхайской организации сотрудничества против терроризма, подписанной в г. Екатеринбурге 16 июня 2009 года;

Конвенции Шанхайской организации сотрудничества по противодействию экстремизму, подписанной в г. Астане 9 июня 2017 года;

Соглашению между правительствами государств – членов Шанхайской организации сотрудничества о взаимодействии при оказании помощи в ликвидации чрезвычайных ситуаций, подписанному в г. Москве 26 октября 2005 года, с поправкой от 5 декабря 2012 года;

Соглашению между правительствами государств – членов Шанхайской организации сотрудничества о сотрудничестве в области образования, подписанному в г. Шанхае 15 июня 2006 года;

Соглашению между государствами – членами Шанхайской организации сотрудничества о проведении совместных военных учений, подписанному в г. Бишкеке 27 июня 2007 года, с поправкой от 29 апреля 2019 года;

Соглашению между правительствами государств – членов Шанхайской организации сотрудничества о сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных делах, подписанному в г. Ташкенте 2 ноября 2007 года;

Договору о долгосрочном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве государств – членов Шанхайской организации сотрудничества, подписанному в г. Бишкеке 16 августа 2007 года;

Соглашению о сотрудничестве между правительствами государств – членов Шанхайской организации сотрудничества в борьбе с незаконным оборотом оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, подписанному в г. Душанбе 28 августа 2008 года;

Соглашению о сотрудничестве между правительствами государств – членов Шанхайской организации сотрудничества в борьбе с преступностью, подписанному в г. Ташкенте 11 июня 2010 года;

Соглашению о сотрудничестве и взаимодействии государств – членов Шанхайской организации сотрудничества по пограничным вопросам, подписанному в г. Уфе 10 июля 2015 года.