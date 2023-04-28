Литва выразила Беларуси протест из-за попытки ликвидировать общественное объединение литовцев

МИД Литвы вызвал белорусского дипломата, которому вручили ноту протеста в связи с действиями белорусских властей, направленными на ликвидацию объединения литовцев, которое действует уже более 20 лет в Беларуси.

"27 апреля Министерство иностранных дел Литвы вызвало представителя посольства Беларуси в Литве и вручило дипломатическую ноту, в которой выразило решительный протест в связи с действиями Беларуси по ликвидации литовского общественного объединения "Родина", которое более 20 лет действовало в Пелесе", – говорится в сообщении МИД Литвы.

Заседание Гродненского районного суда по ликвидации «Родины» назначено на 28 апреля 2023 года.

В дипломатической ноте отмечается, что такие действия Беларуси получат жесткий и принципиальный ответ. Литва также намерена поднять этот вопрос в рамках международных институтов.