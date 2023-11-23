Беларусь и РФ могут согласовать еще 16 проектов на $500 млн в рамках импортозамещения

Беларусь и Россия в рамках совместных действия по импортозамещению намерены согласовать еще 16 совместных инициатив на $500 млн., заявила замминистра экономики РБ Татьяна Бранцевич на мероприятии в Уфе.

"С российскими коллегами сформирован и согласован пул из 16 совместных инициатив на $800 млн. На подходе еще столько же проектов на $500 млн. Эти бизнес-идеи придадут мощный стимул развитию машиностроения", - заявила Бранцевич, которую цитирует пресс-служба Минэкономики.

Еще одним направлением совместной работы она назвала «реализацию национальных программ по импортозамещению в машиностроении, станкостроении, деревообработке, фармацевтике».

«Потенциал замещения импорта по этим программам превышает $50 млрд.», - утверждает чиновница.