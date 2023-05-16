Последнее обновление: 16.05.2023 14:10

Лукашенко доволен сотрудничеством с РФ в области импортозамещения

Текущие результаты сотрудничества Беларуси с Россией в сфере импортозамещения превзошли ожидания Лукашенко.

Об этом он сам заявил на встрече с губернатором Владимирской области России Александром Авдеевым.

«В ходе контактов на высшем уровне мы с Владимиром Владимировичем постоянно говорим о необходимости интеграции, производственной кооперации и самое главное - импортозамещения. У нас неплохо получается. Даже лучше, чем ожидали», - заявил Лукашенко.

"Все, что необходимо было принять и подписать, главами государств, правительствами в основном сделано. Открыта широкая дорога для того, чтобы реализовать те задумки, которые мы предполагали, в сфере двустороннего сотрудничества", - добавил он.

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