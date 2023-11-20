Последнее обновление: 20.11.2023 08:22

Словакия выступила против санкций в отношении ядерного топлива из РФ

Словацкий министр иностранных дел Юрай Бланар заявил, что правительство хочет исследовать влияние следующего пакета санкций ЕС против России на Словакию, отметив, что "красной линией" для Словакии являются санкции в отношении российского ядерного топлива.

"Поскольку [словацкие] атомные электростанции еще не были достаточно трансформированы, чтобы работать на альтернативном топливе", – пояснил Бланар.

Представитель партии "Прогрессивная Словакия" Томаш Валасек, который был оппонентом Бланара, также согласился с этим доводом. По его словам, любое правительство Словакии наложило бы вето на пакет санкций, если бы он содержал меры по ядерному топливу.

В то же время Валасек встал на защиту предыдущих пакетов санкций против РФ, отметив, что они помешали Кремлю вооружить свою армию так, как они могли бы это сделать без введенных ограничений.

Бланар в ответ сказал, что Россию не остановила политика санкций, добавив, что ограничения больше повлияли на бизнес в ЕС, в том числе и на словацкий.

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