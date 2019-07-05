Последнее обновление: 05.07.2019 11:09

Словацкие евроскептики готовят резолюцию об отмене антироссийских санкций

В парламент Словакии внесут резолюцию об отмене антироссийских санкций, сообщил депутат от евроскептической партии "Мы семья" Петер Марчек в интервью газете "Известия".

"Недопустимо, чтобы мы находились, по сути, в состоянии конфронтации с государством, с которым имеем плотные исторические... связи. В резолюции, которая находится в финальной стадии подготовки и будет представлена в течение двух месяцев, содержится призыв к отмене антироссийских санкций", - сказал Марчек.

Он также заявил, что санкции влияют негативно на экономику не только Словакии, но и остальных членов Евросоюза, а после отказа от санкций должно последовать установление конструктивного диалога между Москвой и Братиславой.

Несмотря на то что неизвестно, каким будет исход голосования, сама инициатива станет сигналом того, что в обществе есть запрос на изменение внешней политики, добавил Марчек.

Марчек и его однопартийцы ранее признали аннексию Крыма, а в августе 2018 года посетили полуостров.

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