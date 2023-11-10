Последнее обновление: 10.11.2023 14:58

Оппозиционные партии Польши подписали коалиционное соглашение

В Польше оппозиционные объединения "Гражданская коалиция", "Третий путь" и "Левица" подписали коалиционное соглашение, сообщает RMF24.

Лидер "Гражданской коалиции" Дональд Туск подчеркнул, что, хотя политсилы не действовали под давлением времени, они двигались быстро, чтобы завершить соглашение.

Лидер партии "Польша 2050", которая входит в "Третий путь", Шимон Головня подчеркнул, что коалиционное соглашение – это хороший текст, который дает надежду. По его словам, это соглашение, в котором ни одна из групп не отказывается от собственной идентичности.

"Мы хотим показать всем, что наступают безопасные изменения – для всех, независимо от того, как они верят, за кого голосовали и что хотят делать со своей жизнью. Это первое открытое коалиционное соглашение польских правительств", – подчеркнул Головня.

Председатель Польской крестьянской партии, которая также входит в "Третий путь", Владислав Косиняк-Камыш сказал, что коалиция создала соглашение, которое охватывает широкий спектр вопросов, которыми партии хотят заниматься.

"Они касаются бизнеса и рабочих. Они касаются образования и здравоохранения. Они касаются села, сельского хозяйства и крупных мегаполисов. Они касаются прав женщин, благосостояния семьи. Они касаются всех амбициозных целей, которые стоят перед Польшей сегодня. И мы говорим за вас, а не за себя. Мы берем на себя полную ответственность за судьбу Польши", – добавил Косиняк-Камыш.

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