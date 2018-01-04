Последнее обновление: 04.01.2018 11:42

Семь новых городов появились в Польше

Польское правительство решило внести изменения в административно-территориальное деление страны и присвоило статус города семи населенным пунктам.

Как пишет Wiadomosci.wp.pl, правительство Польши приняло решение предоставить статус города населенным пунктам Юзефув на Висле, Отинь, Санники, Туловице, Вислица, Лагув и Радошице в разных частях страны.

Сделано это с целью того, чтобы придать больший престиж населенному пункту и увеличить его инвестиционную привлекательность.

Ранее пять из семи городов уже имели этот статус, но в разное время потеряли его.

С начала 2018 года в Польше насчитывается уже 930 городов.

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