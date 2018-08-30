Польша может создать еще одно воеводство

Польская власть хочет активизировать работу относительно возможного создания еще одного воеводства на севере страны — Центральнопоморского с административным центром в городе Кошалин. Об этом во время посещения города Кошалин заявил глава польского правительства Матеуш Моравецкий.

“Тема создания Центральнопоморского воеводства все время на повестке дня”,- заявил Моравецкий.

По его словам, власть интенсифицирует в этой связи общественные консультации среди жителей Кошалина, Слупска и уездов, расположенных вблизи этих городов.

Как подчеркнул Моравецкий, правительство хочет принять окончательное решение относительно создания воеводства, опираясь на мнение местных жителей.

Он отметил, что в Кошалин сейчас переводятся отдельные правительственные учреждения, в частности Национальный центр поддержки сельского хозяйства или представительства польской газовой компании.

“Это тренд, направление, которое мы хотим укреплять”, - подчеркнул польский премьер.

В результате административно-территориальной реформы в Польше с 1 января 1999 года количество воеводств сокращено с 49 до 16.

Предполагается, что Центральнопоморское воеводство могло бы быть создано в административных границах бывшего Кошалинского воеводства, которое существовало в 1950-1975 годах.