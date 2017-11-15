Премьер Польши подытожила два года работы правительства

Три столпа, на которые сегодня в своей деятельности опирается польское правительство, - это семья, развитие и безопасность. Об этом заявила, подводя итоги двух лет деятельности, глава польского правительства Беата Шидло.

"Основой правительств PiS является семья, развитие и безопасность", - отметила она.

Беата Шидло подчеркнула, что флагманскими социальными проектами, которые удалось реализовать правительству, это "500+" (ежемесячная финансовая помощь 500 зл. (3,5 тыс. грн) на каждого второго ребенка в семье), что улучшило материальную ситуацию семей, а также придало импульс развитию экономики. Другими важными социальными проектами стали программы "Жилье+" (доступное жилье для малообеспеченных), а также бесплатные лекарства для пожилых людей.

По ее словам, польскому правительству есть чем похвастаться и в экономической сфере - совершенствование работы банковского сектора, промышленности, поддержка инвестиций и стартапов, а также рост конкурентности Польши на внешних рынках.

В вопросе безопасности Шидло заметила, что прошлогодний саммит НАТО был "переломным", на котором были приняты фундаментальные решения для безопасности РП, в частности усиления восточного фланга Альянса.

Глава польского правительства также подчеркнула, что за два года, которые ей остались в должности главы правительства, она должна будет завершить начатые ею реформы. Речь идет, в первую очередь, о реформе системы судопроизводства, которая нагнетает эмоции в Польше и за рубежом.

По последним соцопросам, правящая партия "Право и Справедливость" (PiS) бьет рекорды популярности в Польше. Согласно исследованиям центра СBOS, если бы парламентские выборы состоялись в середине ноября, то партия Ярослава Качиньского получила бы 45% голосов поддержки поляков, значительно опережая ближайшего преследователя - либеральную "Гражданскую платформу" с 17% поддержки.