Власти Беларуси обвиняют Латвию в расовой ненависти к мигрантам

Следственный комитет Беларуси возбудил уголовное дело против властей Латвии по статье о преступлении против безопасности человечества (ст. 128 УК РБ).

«Жертвами доминирующей идеологии властей Латвии, пропагандирующей расовую ненависть, дискриминацию и насилие, стали уже 12 человек. Для них попытка пересечь границу стала летальной», - говорится в сообщении СК.

Утверждается, что должностные лица Латвии как «последователи еврофашизма на системной основе осуществляют незаконную депортацию, акты жестокости и насилия, вооруженное вытеснение, пытки и издевательства в отношении иностранцев.

«Некоторые жертвы умирают в попытках пересечь границу, а их тела выбрасывают за забор карательные батальоны Евросоюза», - сказано в сообщении.

«Данный беспредел обусловлен молчаливым согласием должностных лиц Латвийской Республики, продвигающих идеи расового превосходства и авторитаризма. Именно они считают, что европейская культура и нация являются высшими и должны быть защищены от влияния других культур и народов, которые не соответствуют их представлениям о «чистоте» нации», - утверждают в СК.