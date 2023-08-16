Последнее обновление: 16.08.2023 17:44

Латвия отменяет отпуска для пограничников из-за угрозы из Беларуси

Государственная пограничная служба Латвии во вторник объявила о мобилизации своих работников для усиления охраны участка границы с Беларусью.

Решение о мобилизации пограничников служба приняла "в связи с резким ростом гибридной угрозы на латвийско-белорусской границе за последние сутки, когда было выявлено 96 попыток незаконного пересечения латвийско-белорусской границы".

"Сейчас ежегодные отпуска сотрудников Государственной пограничной службы приостановлены, а офицеры, которые находятся в отпусках, из них отозваны", – говорится в сообщении.

Также латвийские пограничники обратятся за помощью в охране границы с Беларусью к Силам обороны и Национальной полиции страны.

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