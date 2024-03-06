Латвия утвердила план укрепления границы с РФ и Беларусью на сумму в 303 млн евро

Правительство Латвии на заседании во вторник, 5 марта, утвердило план военного укрепления восточной границы, на реализацию которого планируют потратить 303 миллиона евро.

План является частью создания Балтийской линии обороны, предусматривающей создание пунктов поддержки подразделений Национальных Вооруженных сил (НВС) Латвии вдоль всей границы России и Беларуси – оборонительных позиций для солдат и укрепленных позиций, различных заграждений, противотанковых рвов, складов боеприпасов и мин, передает LETA.

В течение следующих пяти лет оборонная отрасль инвестирует в укрепление границы 303 миллиона евро. Работы, на которые предназначено это финансирование, начнутся в марте.

Укрепление латвийской границы начнется с перекопки имеющихся дорог и создания противотанковых рвов.

Также будут размещены различные виды препятствий: противотанковые рвы будут укреплены бетонными блоками и конструкциями, например, так называемыми "зубами дракона" и противотанковыми минами.

При этом для оперативного усиления оборонительных позиций в приграничной зоне будут определены и установлены безопасные хранилища взрывчатых веществ и мин, а также инженерно-технических материалов.

Также будут разработаны планы подготовки важнейших транспортных артерий – автомобильных, железных дорог, мостов – для подготовки к быстрому и эффективному прорыву с целью задержания возможного продвижения противника.