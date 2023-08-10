Латвийские пограничники стреляли в воздух при задержании мигрантов на границе с РБ

Латвийские пограничники 9 августа произвели выстрел в воздух, когда задерживали неподалеку от границы с Беларусью группу нелегальных мигрантов.

Об этом говорится в сообщении Государственной службы охраны границы.

В среду пограничники во время патрулирования обнаружили признаки нелегального пересечения границы и начали поиски этих лиц. Восьмерых мужчин-мигрантов обнаружили в районе села Тронишки, уже за несколько километров вглубь территории Латвии.

Пограничники выстрелили в воздух, чтобы заставить мигрантов остановиться. Задержанными оказались гражданами Индии и Ирана, их вернули обратно в Беларусь, как предусмотрено законодательством о чрезвычайной ситуации.

По подсчетам пограничников Латвии, за прошлый год границу с Беларусью пытались нелегально пересечь 5286 раз, 217 мигрантов впустили по гуманитарным соображениям.