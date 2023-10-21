Последнее обновление: 21.10.2023 17:28

США ввели санкции против китайских компаний за помощь Пакистану с баллистическими ракетами

Государственный департамент США в пятницу объявил о введении санкций против трех китайских компаний, которые нарушали глобальный режим нераспространения, поддерживая программу баллистических ракет Пакистана.

Санкции касаются компаний компании General Technology, Beijing Luo Luo Technology Development. и Changzhou Utek Composite, чьи действия "существенно способствуют или создают риск существенного содействия распространению оружия массового уничтожения или средств его доставки".

Среди прочего, General Technology способствовала поставке в Пакистан паяльных материалов, которые используются для соединения компонентов в двигателях баллистических ракет, а также в производстве камер сгорания.

Beijing Luo Luo Technology Development поставляла оправки и другое оборудование, которое может использоваться в производстве твердотопливных ракетных двигателей, а Changzhou Utek Composite с 2019 года занималась поставкой стекловолокна и других компонентов, используемых в ракетных системах.

В начале этого года СМИ сообщали, что Китай также участвует в секретных переговорах о поставках Ирану ключевого химического соединения, которое используется для приведения в движение баллистических ракет.

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