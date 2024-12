Китай ввел санкции в отношении ряда компаний США за военную поддержку Тайваня

Китай ввел санкции в отношении семи американских компаний из-за продажи вооружения и оказания военной помощи Тайваню. Об этом сообщает Global Times.

В санкционные списки включены Insitu, Inc., Hudson Technologies Co., Saronic Technologies, Inc.; Raytheon Canada и Raytheon Australia - подразделения военно-промышленной компании Raytheon, а также Aerkomm Inc. и Oceaneering International, Inc и их руководители высшего звена. Все имущество этих структур и лиц в юрисдикции КНР замораживается, а организациям и частным лицам в Китае запрещено ввести дела с фигурантами санкционных списков. Санкции вступили в силу 27 декабря.

Global Times отмечает, что продажа США оружия Тайбэю нарушает принцип "одного Китая". Кроме того, ряд положений принятого в США оборонного бюджета на 2025 финансовый год содержат "негативные разделы в отношении Китая".

На прошлой неделе Китай заявил протест Соединенным Штатам в связи с решением президента страны Джо Байдена оказать военную помощь Тайваню. До этого Байден дал указание госсекретарю Энтони Блинкену выделить Тайваню за счет запасов Министерства обороны $571,3 млн на оборонные товары и услуги, а также на военное образование и подготовку кадров.