США обещают Китаю "последствия" за помощь России в войне против Украины

США в ходе переговоров в Риме предупредили Китай о возможных последствиях в случае оказания поддержки России на фоне событий на Украине, сообщил в ходе брифинга пресс-секретарь Государственного департамента США Нед Прайс.

«Советник по национальной безопасности и наша делегация прямо и очень четко выразила озабоченность по поводу поддержки России Китаем и последствий такой поддержки для его отношений с другими странами по всему миру, в том числе с нашими союзниками в Европе и Тихоокеанском регионе», — заявил представитель Госдепа, передает РБК.

О запросе России в адрес Китая оказать помощь с военным оборудованием ранее сообщала газета The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных американских чиновников. Телеканал СNN, ссылаясь на двух собеседников в Вашингтоне, уточнял, что речь идет о поставке дронов и «экономической помощи».

Эту информацию опроверг пресс-секретарь президент России Дмитрий Песков, который сообщил, что Россия «располагает потенциалом для проведения операции на Украине». Ложной информацию о якобы запросе России назвали и в МИД Китая.

Между тем, несмотря на опровержения Reuters и Financial Times со ссылкой на анонимные американские источники сообщают, что Китай дал понять России, что готов оказать ей военную и экономическую помощь в войне против Украины.

Источники рассказали, что американская разведка распространяет эту информацию среди союзников путем дипломатической переписки, а также при личных встречах.

При этом источник Reuters сообщил, что Пекин, как ожидается, публично будет отрицать факт подобных переговоров с Россией и свои планы помочь ей.

Китайский рынок остро отреагировал на подобные новости: акции китайских компаний рекордно обвалились. 14 марта стал худшим с ноября 2008 года днём для акций китайских компаний, которые торгуются на бирже в Гонконге. Инвесторы опасаются западных санкций в отношении Китая, который сближается с Россией.