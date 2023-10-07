США наложили санкции на более 40 компаний из Китая из-за сотрудничества с РФ

Министерство торговли США в пятницу добавило 42 китайские компании в список экспортного контроля в связи с поддержкой военной и оборонной промышленной базы России, в частности поставки интегральных схем американского происхождения.

Кроме китайских компаний, США ввели экспортный контроль и в отношении семи компаний из Финляндии, Германии, Индии, Турции, Объединенных Арабских Эмиратов и Великобритании.

Утверждается, что они способствовали поставкам в Россию компонентов для систем точного наведения ракет и беспилотников, запускаемых Россией против гражданских объектов в Украине.

"Расширение списка юридических лиц дает четкий сигнал: если вы поставляете российскому оборонному сектору технологии американского происхождения, мы узнаем об этом и примем меры", – заявил помощник министра торговли США по вопросам экспортного контроля Мэтью Аксельрод.