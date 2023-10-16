Израиль не собирается оккупировать Газу

Посол Израиля в ООН Гилад Эрдан, комментируя реплику президента США Джо Байдена, сказал, что Израиль не заинтересован в оккупации Газы.

«У нас нет интереса оккупировать Газу или остаться в Газе, но, поскольку мы сражаемся за свое выживание, и, как отметил сам же президент Байден, единственный способ — это уничтожить ХАМАС, то нам придется сделать все, что необходимо для уничтожения их сил и средств», — сказал израильский посол в эфире телекомпании CNN.

Байден сказал, что, по его мнению, оккупация сектора Газа Израилем была бы большой ошибкой. Отвечая на вопрос телекомпании CBS, поддержит ли он израильскую оккупацию Газы на этом этапе, Байден сказал:

«ХАМАС […] не представляет весь палестинский народ. И я думаю, это будет ошибкой со стороны Израиля — снова оккупировать Газу. Но зайти и достать экстремистов — это необходимо». Байден также сказал, что уверен, что Израиль будет соблюдать правила ведения войны.