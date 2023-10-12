Последнее обновление: 12.10.2023 19:12

Израиль нанес удары по сирийским аэродромам

ЦАХАЛ заявляет, что на данный момент нанес удары по примерно 3600 целям в секторе Газа, используя более 6000 боеприпасов.

Также Израиль подтвердил авиаудары по сирийским аэропортам. Обстрел был в ответ на пуски ракет из Сирии, которые до Израиля не долетели, отметил представитель ЦАХАЛа Авихай Эдраи.

"Похоже, что сирийская армия достигла высокого уровня катастрофической неудачи. Разрушение аэропортов Дамаска и Алеппо является предварительным ответом на произошедшее. В ближайшие дни мы уничтожим и другие объекты в Сирии", – заявил он.

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